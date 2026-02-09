Βίντεο ντοκουμέντο από απόπειρα κλοπής βαν στα Σπάτα

Μία απόπειρα κλοπής βαν κατέγραψε κάμερα σπιτιού στο κέντρο των Σπάτων, με τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν να είναι δραματικές.

Οι δράστες, χρησιμοποιώντας ένα άλλο όχημα, επιχείρησαν να αποσπάσουν το βαν από τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος αντέδρασε άμεσα και προσπάθησε να τους αποτρέψει.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν ανησυχία για την αύξηση της εγκληματικότητας.

Οι αρχές καλούν όσους έχουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν, προκειμένου να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

