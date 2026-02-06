Αίγιο: «Μπήκαν» με κλεμμένο αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο

Έπεσαν επανειλημμένα πάνω στην τζαμαρία και αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων

Αίγιο: «Μπήκαν» με κλεμμένο αγροτικό σε κοσμηματοπωλείο
Θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Αιγίου τα ξημερώματα της Παρασκευής (06/02), στη συμβολή της Ανδρέου Λόντου με Μητροπόλεως.

Άγνωστοι χρησιμοποιώντας κλεμμένο αγροτικό όχημα, έπεσαν με σφοδρότητα και επανειλημμένα πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου, την «κατέβασαν» και αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κοσμημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, ενώ διέφυγαν στη συνέχεια με άλλο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση, σύμφωνα με το tempo24.news.

Η Ασφάλεια Αιγίου διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ελέγχοντας όλα τα στοιχεία αλλά και βιντεοσκοπημένο υλικό από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και της γύρω περιοχής. Οι υλικές καταστροφές στο μαγαζί είναι τεράστιες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

