Γλυφάδα: Συνελήφθη 28χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Έκρυβε τις ουσίες στον αεραγωγό οχήματος

«Λαβράκι» έβγαλαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (2/2) αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 28χρονο να κινείται με όχημα στην περιοχή και του έκανα σήμα για έλεγχο.

Όπως διαπιστώθηκε στον επιτόπιο έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στο όχημα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένες στον αεραγωγό του οχήματος ποσότητες ναρκωτικών ουσιών συσκευασμένες και έτοιμες προς πώληση.

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

10 συσκευασίες περιέχουσες 8,7 γραμμ. κοκαΐνη,

52 συσκευασίες περιέχουσες 100 γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη,

2 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

