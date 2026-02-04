Αγρίνιο: Ρομά έκλεψαν τσάντα γυναίκας με 40.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου διαρρήξη σε οικία στο Αγρίνιο με μεγάλη λεία.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών ανδρών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι, στις 13 Δεκεμβρίου 2025, εισήλθαν σε οικία ηλικιωμένης στο Αγρίνιο και αφού ερεύνησαν τους χώρους έκλεψαν μια τσάντα, που περιείχε περισσότερα από 40.000 ευρώ, ένα δαχτυλίδι, αξίας 400 ευρώ και έγγραφα.

Επιπλέον, κατά την προανακριτική διαδικασία που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου πρόεκυψε ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2025 ο τέταρτος κατηγορούμενος, ενεργώντας από κοινού με δυο από τους κατηγορούμενους, διέρρηξαν την οικία της παθούσας, με σκοπό την κλοπή, χωρίς να κλέψουν κάποιο αντικείμενο.

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων διενεργήθηκαν ενδελεχείς έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των κλοπών και την ταυτοποποίηση των κατηγορούμενων.

Με πληροφορίες από agrinionews.gr

