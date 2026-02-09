Διακοπές νερού τη Δευτέρα (9/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Έλλης και Ηροδότου
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Οι απώλειες στην Κίνα μεταφέρουν την πίεση στην Ευρώπη
06:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Φεβρουαρίου
06:32 ∙ LIFESTYLE
Οδηγός μυθοπλασίας: Σειρές σε θέση μάχης και καθηλωτικά επεισόδια
06:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βίντεο ντοκουμέντο από απόπειρα κλοπής βαν στα Σπάτα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
11:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ