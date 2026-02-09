Διακοπές νερού τη Δευτέρα (9/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (9/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Freepik
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
    Έλλης και Ηροδότου
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι απώλειες στην Κίνα μεταφέρουν την πίεση στην Ευρώπη

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Μύριζε σαν γκάζι, ήταν πολύ έντονο» – Πάνω από 25 καταθέσεις εργαζομένων του εργοστασίου

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 94.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ: 313 προσαγωγές και καμία σύλληψη για τις μολότοφ και τον τραυματισμό αστυνομικού

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεραπεία με… γατάκια ενάντια στο άγχος των εξετάσεων: Μία διαφορετική «ανάσα» για τους φοιτητές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Λήγει η προθεσμία για αιτήσεις – Ο αστερίσκος για να λάβετε την έκπτωση

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ανοίγει σήμερα το Σύστημα ΟΣΔΕ/ΕΑΕ 2024-2025 για διορθώσεις και συμπληρώσεις

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ο καθηγητής Κλαίρης εξηγεί γιατί το ελληνικό αλφάβητο διέδωσε την γνώση σε όλη την ανθρωπότητα

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: «Η γλώσσα μας είναι το θεμέλιο της δυτικής σκέψης» λέει στο Newsbomb ο Γιώργος Κουμουτσάκος

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παραιτήσεις, σκάνδαλα και ακυρώσεις γάμων, η Ντόρα, ο Κώστας και η Α' Αθήνας, ο γρίφος του Παύλου, η επόμενη μέρα στη ΓΣΕΕ χωρίς Παναγόπουλο, το «πρώτο τραπέζι» Τσίπρα, ο πήχης του Μαρινάκη και οι βασιλόπιτες

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (9/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Φεβρουαρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι τρεις πρωταγωνιστές που καθόρισαν το ντέρμπι του Φαλήρου

06:32LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας: Σειρές σε θέση μάχης και καθηλωτικά επεισόδια

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι τα «παιχνίδια αγάπης»: Η μυστηριώδης «εφαρμογή» που αναθέτει σε παιδιά ύποπτες «αποστολές»

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από απόπειρα κλοπής βαν στα Σπάτα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η παρουσίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ: Τα πρώτα ονόματα και οι «στόχοι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οι τρεις πρωταγωνιστές που καθόρισαν το ντέρμπι του Φαλήρου

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Το δεύτερο κινητό «έκαψε» τον σμήναρχο - Ο ρόλος της γυναίκας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και σκόνη η Δευτέρα – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για την Τσικνοπέμπτη

04:24LIFESTYLE

Super Bowl: Εκρηκτικό σόου με οικοδεσπότη τον Bad Bunny και καλεσμένη την Lady Gaga – Εμφάνιση με έντονο κοινωνικό συμβολισμό αλλά χωρίς ευθείες πολιτικές αιχμές

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι τα «παιχνίδια αγάπης»: Η μυστηριώδης «εφαρμογή» που αναθέτει σε παιδιά ύποπτες «αποστολές»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παραιτήσεις, σκάνδαλα και ακυρώσεις γάμων, η Ντόρα, ο Κώστας και η Α' Αθήνας, ο γρίφος του Παύλου, η επόμενη μέρα στη ΓΣΕΕ χωρίς Παναγόπουλο, το «πρώτο τραπέζι» Τσίπρα, ο πήχης του Μαρινάκη και οι βασιλόπιτες

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα έως την Τσικνοπέμπτη - Η πρόγνωση Κολυδά

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Προυσό: Νεκρός 59χρονος οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε σε γκρεμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ