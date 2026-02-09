Κατάρρευση κτηρίου στον Λίβανο – Τους εννέα έφτασαν οι νεκροί

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, όταν κατέρρευσε παλιό κτήριο στην Τρίπολη, στον βόρειο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατάρρευση κτηρίου μέσα σε λίγες εβδομάδες στην Τρίπολη, μια πόλη όπου πολλά ακίνητα εξακολουθούν να θεωρούνται υψηλού κινδύνου, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2023.

Το κτήριο βρισκόταν στη φτωχή συνοικία Μπαμπ ατ-Ταμπάνα και, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν προληπτικά στην άμεση απομάκρυνση των ενοίκων γειτονικών ακινήτων.

Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας, Ιμάντ Χαρίς, δήλωσε ότι από την κατάρρευση σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, ενώ άλλοι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Όπως διευκρίνισε, το κτήριο αποτελούνταν από δύο τμήματα με έξι διαμερίσματα το καθένα και εκτιμάται ότι περίπου 22 άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό του τη στιγμή της κατάρρευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις έρευνες στα συντρίμμια, ενώ ασθενοφόρα παρέμεναν σε ετοιμότητα σε μικρή απόσταση, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Κηρύσσουμε την Τρίπολη πόλη πληγείσα από καταστροφή», δήλωσε ο δήμαρχος Άμπντελ Χαμίντ Καρίμα, επισημαίνοντας ότι πολλά κτίρια της πόλης εξακολουθούν να μην είναι ασφαλή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν διέταξε την κινητοποίηση όλων των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την παροχή στέγης τόσο στους ενοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε όσο και σε όσους κατοίκους γειτονικών κτιρίων απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε το περιστατικό «καταστροφή», αποδίδοντάς το σε «χρόνια παραμέληση που συσσωρεύτηκε»

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου άλλο κτήριο είχε καταρρεύσει στην Τρίπολη, προκαλώντας επίσης θανάτους. Στον Λίβανο υπάρχουν χιλιάδες ετοιμόρροπα κτίρια, πολλά από τα οποία ανεγέρθηκαν παράνομα, κυρίως κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1975-1990), ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προστέθηκαν όροφοι χωρίς άδεια.

Το 2024, η Διεθνής Αμνηστία εκτιμούσε ότι «χιλιάδες άνθρωποι» εξακολουθούσαν να ζουν σε επικίνδυνα κτίρια στην Τρίπολη, περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε κυρίως την Τουρκία και τη Συρία. Η οργάνωση τόνιζε ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στερεί από τους κατοίκους τα μέσα για να χρηματοδοτήσουν επισκευές ή να μετεγκατασταθούν και καλούσε τις αρχές να προχωρήσουν επειγόντως σε ελέγχους ασφάλειας των κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα.