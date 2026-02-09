Σαν σήμερα 9 Φεβρουαρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 9 Φεβρουαρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 9 Φεβρουαρίου.
- 1857 - Πεθαίνει ο Διονύσιος Σολωμός ο ποιητής του Ύμνου εις την Ελευθερίαν, του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας.
- 1881 - Πεθαίνει ο Ρώσος συγγραφέας Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι.
- 1964 - Οι Beatles κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο σόου του Εντ Σάλιβαν, παίζοντας ενώπιον ενός ακροατηρίου-ρεκόρ 73.000.000 τηλεθεατών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
- 2011 - Πεθαίνει ο Μιλτιάδης Έβερτ. Ήταν Έλληνας πολιτικός, που διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (1993–1997) και δήμαρχος Αθηναίων (1986–1989).
- 2018 - Τελετή έναρξης των Χειμερινών ολυμπιακών αγώνων στην Πιόνγκτσανγκ της Νότιας Κορέας.
