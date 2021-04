Ανοίγουν σήμερα τα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα ενώ στην Κοζάνη το λιανεμπόριο θα παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον άλλη μια εβδομάδα.

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα μετά το «πράσινο φως» που άναψε η επιτροπή των ειδικών του υπουργείου Υγείας την Παρασκευή.

Αντίθετα οι λοιμωξιολόγοι δεν έδωσαν το «ΟΚ» για να ανοίξουν τα καταστήματα στην Κοζάνη καθώς κρίθηκε ότι στην περιοχή το επιδημιολογικό αποτύπωμα παραμένει μεγάλο.

Για τη Θεσσαλονίκη αποφασίστηκε ότι τα καταστήματα θα λειτουργήσουν μόνο με τη μέθοδο του click away ενώ για την Αχαΐα επιλέχθηκε το μοντέλο λειτουργίας των καταστημάτων της Αττικής, αγορές, δηλαδή, με click away και click in shop.

Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές για να κάνουν τις αγορές τους θα πρέπει να στέλνουν και SMS στο 13032, το οποίο έχει τρίωρη διάρκεια και μπορεί να γίνει χρήση του μόνο μια φορά την ημέρα.

Για το άνοιγμα του λιανεμπορίου σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα μίλησε στον ΣΚΑΪ ο γ.γ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Όπως είπε ο κ. Σταμπουλίδης η πρώτη εβδομάδα ανοίγματος στην υπόλοιπη Ελλάδα κύλησε ομαλά. «Οι επιχειρήσεις έχουν τηρήσει απαρέγκλιτα τα μέτρα και αυτό δείχνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να πάμε ένα βήμα παρακάτω», σημείωσε.

Αναφορικά με τη Θεσσαλονίκη, δήλωσε ότι από μπαίνει σε μια μικρή επανεκκίνηση με το click away, την παράδοση, δηλαδή, εκτός καταστήματος, «προκειμένου να κερδίσουμε κι άλλο υγειονομικό χώρο την ερχόμενη εβδομάδα και στο τέλος της εβδομάδας η Επιτροπή θα ξανασυζητήσει με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα σε ποια φάση θα συνεχιστεί η επαναλειτουργία της αγοράς στην περιοχή».

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον κ. Σταμπουλίδη, η Αχαΐα μπαίνει στο status της Αττικής, με ραντεβού και για παράδοση εκτός και για αγορές εντός του καταστήματος.

«Θεωρούμε ότι η αποκλιμάκωση που συντελέστηκε την προηγούμενη εβδομάδα επέτρεψε στους ειδικούς να πάρουν αυτή την απόφαση», τόνισε.

Για την Κοζάνη, δήλωσε ότι έμεινε σε μια επιπλέον εβδομάδα αναστολής, ενώ μίλησε και για την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Νίκο Χαρδαλιά, για την επιδημιολογική εικόνα της περιοχές.

«Κάναμε μια ευρεία σύσκεψη για την Κοζάνη και βεβαιώθηκε ότι χρειάζεται μια τοπική προσπάθεια προκειμένου να διακοπεί η διασπορά του ιού, να συμμετέχουν περισσότερο οι συμπολίτες μας στο εμβολιαστικό πρόγραμμα στις ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες και φυσικά από την πλευρά μας θα πρέπει να εντείνουμε τους ελέγχους».

Τι ισχύει για το όριο ατόμων στα καταστήματα

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ανακοινώθηκε και τίθεται πλέον σε ισχύ η αλλαγή στο όριο ατόμων στα καταστήματα, καθώς αίρεται το πλαφόν των 20 ατόμων και πλέον η αναλογία έχει ως εξής:

Για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τετραγωνικά, 1 άτομο ανά 25 τετραγωνικά.

Για επιφάνειες άνω των 500 τετραγωνικών, για κάθε 100 τετραγωνικά πλέον των 500, επιτρέπεται ένας πελάτης.

