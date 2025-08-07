«Έχουν δυσκολέψει τα πανηγύρια»: Από μηχανής... κλαρίνα σε πανηγύρι στην Άρδασσα Κοζάνης

Μοναδικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου στο οποίο έχει καταγραφεί η θεαματική είσοδος κλαρινοπαιχτών στη πανηγύρι-γλέντι του «Κώστα του Χοντρού» στην Άρδασσα Κοζάνης.

Όπως θα δείτε στα βίντεο που ακολουθούν οι μουσικού προσγειώθηκαν στη σκηνή μέσα σε... μεταλλικό καλάθι γερανού, αφού πρώτα ξεσήκωσαν τον κόσμο παίζοντας στον αέρα.

Το σκηνικό ενθουσίασε όσους βρέθηκαν στο όμορφο χωριό και το γλέντι άναψε για τα καλά.

Όπως σχολίασαν χρήστες στα social media: «Έχουν δυσκολέψει τα πανηγύρια… τώρα θέλεις και γερανό!»

Το σίγουρο είναι ότι η πρωτοβουλία αυτή ανεβάζει τον πήχη για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, αποδεικνύοντας πως η φαντασία και το μεράκι δεν έχουν όρια.

