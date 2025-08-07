Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Ροδόπη - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Μελίταινα του δήμου Ιασμού Ροδόπης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

