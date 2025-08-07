Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Ροδόπη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 3 εναέρια μέσα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Μελίταινα του δήμου Ιασμού Ροδόπης.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 1-2: Τρία τέρματα σε 18 λεπτά - Δείτε τα γκολ!
19:07 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χέρτζογκ: Τι συζήτησαν
17:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ