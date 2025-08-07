Μαίνεται η φωτιά στη Βοιωτία: Ήχησε το «112»
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη πυρκαγιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Μήνυμα του «112» προς τους κατοίκους
Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας, που «ξέσπασε» το μεσημέρι της Πέμπτης (07/08). Το «112» έστειλε μήνυμα προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, μέσω του οποίου δίνουν οδηγία για αυξημένη ετοιμότητα.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
