Σαμοθράκη: Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία στη Βάθρα του Φονιά

Για τη μεταφορά του επιχείρησαν 7 Πυροσβέστες και 1 όχημα

Σαμοθράκη: Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία στη Βάθρα του Φονιά
Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία από τη Βάθρα του Φονιά, στη Σαμοθράκη οργανώθηκε υπό τον συντονισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο άνδρας, ελαφρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τη μεταφορά του επιχείρησαν 7 Πυροσβέστες και 1 όχημα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

