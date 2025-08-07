Σαμοθράκη: Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία στη Βάθρα του Φονιά

Επιχείρηση μεταφοράς τραυματία από τη Βάθρα του Φονιά, στη Σαμοθράκη οργανώθηκε υπό τον συντονισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο άνδρας, ελαφρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τη μεταφορά του επιχείρησαν 7 Πυροσβέστες και 1 όχημα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε επίσης