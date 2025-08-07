Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Καβάλα - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 31 Πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 ελικόπτερα καθώς και 4 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Ε/Π και 4 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2025

Διαβάστε επίσης