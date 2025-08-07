Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Καβάλα - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Στο σημείο επιχειρούν 2 ελικόπτερα καθώς και 4 αεροσκάφη
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μακρυχώρι Καβάλας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 31 Πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 ελικόπτερα καθώς και 4 αεροσκάφη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Κλειστό την Παρασκευή το Φαράγγι της Σαμαριάς
20:23 ∙ WHAT THE FACT
Η ελληνική συνταγή για κοτόπουλο που έγινε viral στους New York Times
20:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Σαχτάρ: Η εντυπωσιακή υπεύθυνη γραφείου Τύπου των Ουκρανών
20:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
La Provence: «Είπε όχι η Μαρσέιγ στη νέα πρόταση του Παναθηναϊκού για Ουναΐ»
20:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
19:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Καραμπόλα τριών οχημάτων με δύο τραυματίες στον ΒΟΑΚ
19:55 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ