Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ολονύχτιο παζάρι για τις πολυπόθητες άδειες

Ελεύθερος Τύπος: Το πακέτο της ΔΕΘ για συντάξεις

Η Καθημερινή: Απειλούν και πάλι για το καλώδιο

Τα Νέα: Αποτελέσματα ΑΣΕΠ - Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Ο Νετανιάχου είναι πρόθυμος να θυσιάσει τους ομήρους»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην διοικητής των IDF για τη Γάζα: «Όλοι θα βρεθούν στον κρεατομηχανή, στρατιώτες, όμηροι, Παλαιστίνιοι και Χαμάς»

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο «Παλαιστίνιος Πελέ» σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση - Περίπου 700 αθλητές νεκροί από την έναρξη του πολέμου

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Φορτηγό παγιδεύτηκε ανάμεσα σε μπάρες διάβασης και παρασύρθηκε από τρένο – Βίντεο

07:16ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια: Δεμένα τα πλοία τις επόμενες ώρες – Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Mega deal Ισραήλ - Αιγύπτου στον τομέα της ενέργειας από το κοίτασμα Λεβιάθαν

07:02ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Γ/2025: Οι βαθμολογίες για τους 43.080 υποψηφίους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού - Δείτε τους πίνακες (ΠΕ / ΤΕ)

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου

06:51ΥΓΕΙΑ

Τελικά πόσο πρέπει να περπατάμε καθημερινά για να έχουμε καλή υγεία; - Νέα μελέτη ανατρέπει τη θεωρία των 10.000 βημάτων

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί ΗΠΑ σε ΕΕ: «Νομίζαμε ότι θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή» - Χάος για τις εξαιρέσεις

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο... πικάντικη απόδειξη: Του χρέωσαν το έξτρα πιπέρι στην πίτσα

06:32LIFESTYLE

Τα τρέιλερ των νέων σειρών είναι καθηλωτικά – Ποια ξεχωρίσαμε ήδη

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου δωρεάν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών – Τι προβλέπει η ρύθμιση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Καλλιόπη Σεμερτζίδου: «Ήταν νόμιμες οι επιδοτήσεις, δεχόμαστε άδικη επίθεση»

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τέσσερις σκόπελοι που πρέπει να ξεπεράσει η ΝΔ: ΟΠΕΚΕΠΕ, εθνικά, οικονομία και συνέδριο της ΝΔ μετά την ΔΕΘ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Απολογείται σήμερα ο πρώην αστυνομικός & TikToker για την υπόθεση με τα ναρκωτικά - Οι συνομιλίες που «καίνε» τον 34χρονο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Τα 5+1 σενάρια για το αποτέλεσμά της - Η «ανταλλαγή εδαφών» και το big deal

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Συλλυπητήρια από τον πολιτικό κόσμο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ θα σαρώσουν το Αιγαίο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι κυρίες των δύο «μονομάχων»

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη σε ηλικία 73 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η "άγνωστη" κόρη του Αντ. Σαμαρά

