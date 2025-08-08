Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ολονύχτιο παζάρι για τις πολυπόθητες άδειες
Ελεύθερος Τύπος: Το πακέτο της ΔΕΘ για συντάξεις
Η Καθημερινή: Απειλούν και πάλι για το καλώδιο
Τα Νέα: Αποτελέσματα ΑΣΕΠ - Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
23:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών
18:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι κυρίες των δύο «μονομάχων»
23:22 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εκοιμήθη σε ηλικία 73 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 8 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
14:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος