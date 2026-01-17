Ο Μασκ και ο CEO της Ryanair ανταλλάσσουν δημόσιες προσβολές: «Είναι εντελώς ηλίθιος, απολύστε τον»

Ο Ελον Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο'Λίρι, αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις με αφορμή την εγκατάσταση του Starlink σε αεροσκάφη της low-cost αεροπορικής εταιρείας.

Η διαφωνία ξεκίνησε όταν ο Ο'Λίρι απέρριψε την προοπτική εγκατάστασης του δορυφορικού internet Starlink στα περισσότερα από 600 αεροσκάφη της Ryanair. Εξήγησε ότι το κόστος καυσίμων από την αντίσταση του αεραγωγού της κεραίας και οι συνολικές δαπάνες θα έφταναν τα 200-250 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, κάτι απαράδεκτο για επιβάτες σύντομων πτήσεων.

Ryanairs CEO claims Elon Musk knows nothing about drag and flight. Where does he think Starlink connection comes from? pic.twitter.com/YH9kcclAk3 — Alexander Kristensen (@LinkN01) January 16, 2026

Ο Μασκ αντέδρασε αρχικά στο X χαρακτηρίζοντάς τον «misinformed» και προειδοποιώντας ότι η Ryanair θα χάσει πελάτες σε αερογραμμές όπως η Lufthansa και η British Airways που υιοθετούν το Starlink. Σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Newstalk, ο Ο'Λίρι ανταπάντησε χαρακτηρίζοντάς τον «ηλίθιο» με «μηδενικές γνώσεις» για αεροπορία και αποκαλώντας το X «βόθρο».

​

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, ο Μασκ κλιμάκωσε την επίθεση, γράφοντας στο X: «Ryanair CEO είναι εντελώς ηλίθιος. Απολύστε τον». Όταν ένας χρήστης πρότεινε να αγοράσει η SpaceX την Ryanair, απάντησε «καλή ιδέα».

Μάλιστα ο επίσημος λογαριασμός της Ryanair στο X συμμετείχε επίσης στη διαμάχη, χλευάζοντας τον Μασκ κατά τη διάρκεια μιας αναφερόμενης διακοπής λειτουργίας της πλατφόρμας του, απαντώντας: "Ίσως χρειάζεσαι Wi-Fi @elonmusk;".

​Η Ryanair δεν εστιάζει σε έξτρα υπηρεσίες και θεωρεί ότι οι επιβάτες δεν θα πληρώσουν για Wi-Fi σε πτήσεις μίας ώρας κατά μέσο όρο. Το Starlink κερδίζει έδαφος σε αερογραμμές όπως United, Qatar και Lufthansa, προσφέροντας γρήγορο internet μέσω χιλιάδων δορυφόρων χαμηλής τροχιάς.

Διαβάστε επίσης