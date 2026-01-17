ΔΥΠΑ: Ευκαιρία απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ξεκίνησαν την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με στόχο την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 101,8 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ και στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης. Παράλληλα, επιδιώκει να διευκολύνει την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ανταποκρινόμενο στις πραγματικές ανάγκες των εργαζόμενων γυναικών.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, προβλέπεται η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, εκ των οποίων 5.000 πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης. Η διάκριση αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε γυναίκες και ιδίως σε μητέρες ανήλικων παιδιών που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να εργαστούν με πλήρες ωράριο.

Ωφελούμενες και δικαιούχοι

Ωφελούμενες του προγράμματος είναι γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με ή χωρίς τέκνα, με προτεραιότητα στις μητέρες που έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί έως 15 ετών.

Δικαιούχοι θεωρούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Διάρκεια και ύψος επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρεις μήνες.

Για άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες έως 12 μήνες στο μητρώο της ΔΥΠΑ, η επιχορήγηση καλύπτει το 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ.

Για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, το ποσοστό αυξάνεται στο 80%, με ανώτατο όριο τα 1.004,80 ευρώ μηνιαίως.

Στην περίπτωση μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται επίσης στο 80% του κόστους για όλες τις κατηγορίες ωφελούμενων, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Η ΔΥΠΑ καλεί τις επιχειρήσεις και τις ενδιαφερόμενες γυναίκες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει ουσιαστική στήριξη της απασχόλησης, κοινωνική ευαισθησία και προσαρμοσμένες επιλογές εργασίας στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής.

