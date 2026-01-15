ΑΣΕΠ: Έρχονται 16.739 προσλήψεις το 2026 – Ο προγραμματισμός των προκηρύξεων

Περισσότερες από 16.700 θέσεις θα προκηρυχθούν μέσα στο 2026, με προτεραιότητα σε Υγεία, Δημόσιο και προσλήψεις μέσω πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ: Έρχονται 16.739 προσλήψεις το 2026 – Ο προγραμματισμός των προκηρύξεων
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνολικά 16.739 θέσεις αναμένεται να προκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ μέσα στο 2026, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής, Θανάσης Παπαϊωάννου, παρουσιάζοντας τον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες για τη νέα χρονιά.

Όπως τόνισε, πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η έκδοση, τον Φεβρουάριο, των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 8Κ/2024, που αφορά 2.213 θέσεις προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από τις προκηρύξεις του 2026, 6.290 θέσεις θα καλυφθούν από τη «δεξαμενή» του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του 2025. Ειδικότερα, το Πάσχα αναμένεται η έκδοση προκήρυξης για 2.700 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο θα ακολουθήσουν προκηρύξεις για περίπου 3.500 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 90 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Τα οριστικά αποτελέσματα για τις θέσεις ΤΕ εκτιμάται ότι θα εκδοθούν σε περίπου έξι μήνες και για τις θέσεις ΠΕ σε οκτώ έως εννέα μήνες.

Σε ό,τι αφορά τις προκηρύξεις τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, προγραμματίζονται συνολικά 3.806 θέσεις στον τομέα της Υγείας και 6.643 θέσεις σε λοιπούς φορείς του Δημοσίου.

Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας προβλέπονται τρεις ξεχωριστές προκηρύξεις: η πρώτη, για 510 θέσεις ΠΕ και ΥΕ, αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου· η δεύτερη θα αφορά 1.696 θέσεις ΤΕ και ΔΕ· ενώ η τρίτη 1.600 θέσεις νοσηλευτών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Από τις υπόλοιπες θέσεις με σειρά προτεραιότητας, μετά το Πάσχα προγραμματίζονται προκηρύξεις για 1.800 θέσεις ΑμεΑ όλων των κατηγοριών, 1.700 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και 2.500 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, αναμένεται προκήρυξη για 43 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και προκήρυξη για 600 θέσεις σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία για ειδικότητες που δεν εντάχθηκαν στον πρώτο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

Τέλος, αναφερόμενος στον επόμενο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί το 2027, θα είναι ηλεκτρονικός, ενώ η τράπεζα θεμάτων θα διευρυνθεί, με τις ερωτήσεις να αυξάνονται από 1.200 σε 1.800.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:16ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική – Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η απεργία των αυτοκινητιστών

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Ιανουρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Βολές Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Εκείνος μπλοκάρει την ειρηνευτική συμφωνία, όχι ο Πούτιν»

04:08ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Έρχονται 16.739 προσλήψεις το 2026 – Ο προγραμματισμός των προκηρύξεων

03:42ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

03:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό στην προβλήτα του λιμανιού

02:50ΕΡΓΑΣΙΑ

50η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 300 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς στο Ιράν – Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης – Η διπλωματία είναι πολύ καλύτερη από τον πόλεμο»

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Lufthansa θα παρακάμπτει τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ «μέχρι νεοτέρας»

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Υπέροχος άνθρωπος» η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες

01:12ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του για τις περισσότερες πτήσεις

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι γεωπολιτικές ανησυχίες έφεραν πτώση στη Wall Street

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Copa del Rey: Ο Μπετανκόρ απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 94’ – Στους «8» η Αλμπαθέτε!

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Κουρνά εκπέμπει SOS – Συναγερμός για την υδροδότηση του Ρεθύμνου

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Δεκτή η παραίτησή της από το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

23:46LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κάνει τα πρώτα του βήματα - Η τρυφερή ανάρτηση στα social media

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: Ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

23:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Basketball Champions League: Η Τόφας συμπλήρωσε τον όμιλο των ΑΕΚ και Καρδίτσας στους «16»

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

23:35ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Αντίστροφη μέτρηση για το άλμα των ΗΠΑ στη Σελήνη έπειτα από... 54 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο Βαλκάνια και Ελλάδα

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Βολές Τραμπ κατά Ζελένσκι: «Εκείνος μπλοκάρει την ειρηνευτική συμφωνία, όχι ο Πούτιν»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του για τις περισσότερες πτήσεις

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ : Μας έχουν πει ότι οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει - Επιμένει για Γροιλανδία

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 28,7% - Δεύτερη η Πλεύση - Τι λένε οι πολίτες για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες για τις συνθήκες εργασίας

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Για μια θέση στον τελικό! Πότε παίζουν Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός – ΟΦΗ

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Νέες μαρτυρίες - Την είδαν στην πλατεία Βικτωρίας - Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς στο Ιράν – Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης – Η διπλωματία είναι πολύ καλύτερη από τον πόλεμο»

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτα Κίμων - Δένδιας: Θα την υποδεχθούν «Αβέρωφ», «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του στόλου

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Παρ’ ολίγον νέο «Κραν Μοντανά» - Φωτιά από πυροτεχνήματα σε εστιατόριο

09:48LIFESTYLE

Λευτέρης Πετρούνιας: Πήγε με τα παιδιά του στο τσίρκο, κατέληξε πάνω στη σκηνή και αποθεώθηκε

23:35ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Αντίστροφη μέτρηση για το άλμα των ΗΠΑ στη Σελήνη έπειτα από... 54 χρόνια

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Bandirma: Η τουρκική αεροπορική βάση απέναντι από τα ελληνικά νησιά - Η πρώτη πτήση του 2026 -Βίντεο

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Έσκασαν τα λάστιχα των τρακτέρ των αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ