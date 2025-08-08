Φωτιά τώρα στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε δασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας.

Στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα με 14 πυροσβέστες και ένα τμήμα πεζοπόρο.

Δείτε το βίντεο

Ήχησε το 112

Για την φωτιά ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός 112 καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

