Φωτιά: Καίγονται σπίτια στην Κερατέα - Τεράστια μάχη των πυροσβεστών με την πύρινη λαίλαπα
Άνιση μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγς και τους ισχυρούς ανέμους
Δύσκολη είναι η κατάσταση στην φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Κερατέα.
Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά καθώς στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα, εθελοντές, ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».
Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112
Σε νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προχώρησε η Τροχαία στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά.
Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα.
