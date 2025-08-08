Φωτιά: Καίγονται σπίτια στην Κερατέα - Τεράστια μάχη των πυροσβεστών με την πύρινη λαίλαπα

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Κερατέα.

Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για την φωτιά καθώς στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα, εθελοντές, ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

01 05 Πηγή: Χάρης Γκίκας 02 05 Πηγή: Χάρης Γκίκας 03 05 Πηγή: Newsbomb.gr/Χάρης Γκίκας 04 05 Πηγή: Newsbomb.gr/Χάρης Γκίκας 05 05 Πηγή: Newsbomb.gr/Χάρης Γκίκας

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Σε νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προχώρησε η Τροχαία στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα.