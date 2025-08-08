Φωτιά στην Κερατέα: Νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις από την Τροχαία - «Μπαράζ» 112 για εκκενώσεις
Ανεξέλγκτη μαίνεται η φωτιά στην Κερατέα - Ισχυρή κινητιοποίηση της Πυροσβεστικής
Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις με επίγεια και εναέρια μέσα, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) σε ξέρα χόρτα και οικοπεδικούς χώρους σε περιοχή ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο, κοντά στο Μητροπήσι Σάκα.
Η κατάσταση στην περιοχή είναι ανεξέλεγκτη, με αρκετά σπίτια να έχουν παραδοθεί στην μανία της φωτιάς.
Νέες κυκλοφοριακές παρμεβάσεις από την Τροχαία
Σε νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προχώρησε η Τροχαία στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά.
Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα.
Νωρίτερα, ήχησε νέο μήνυμα 112 για εκκένωση στους οικισμούς Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι και Συντερίνα προς Ανάβυσσο.
Την ίδια στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν στο έργο κατάσβεσης 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.
Νωρίτερα, η υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, απέστειλε «112» για εκκένωση των περιοχών: Δροσιά και Χάρβαλο με κατεύθυνση προς Ανάβυσσο.