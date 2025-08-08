Φωτιά τώρα στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Το 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Ποταμούλα να εκκενώσουν προς Αγρίνιο 

Φωτιά τώρα στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση
EUROKINISSI/ Αρχείου
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 3 αεροσκάφη. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει μια ανάσα μακριά από τις αυλές των σπιτιών.

Παράλληλα ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός του 112 και προειδοποιεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Ποταμούλα να εκκενώσουν προς Αγρίνιο.

