Φωτιά τώρα στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας: Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 3 αεροσκάφη. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει μια ανάσα μακριά από τις αυλές των σπιτιών.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Παράλληλα ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός του 112 και προειδοποιεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Ποταμούλα να εκκενώσουν προς Αγρίνιο.