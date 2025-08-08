Μαίνεται η φωτιά στην Κερατέα: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Νέο μήνυμα 112

Φωτιά σε ξέρα χόρτα και οικοπεδικούς χώρους σε περιοχή ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο

Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) σε ξέρα χόρτα και οικοπεδικούς χώρους σε περιοχή ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο, κοντά στο Μητροπήσι Σάκα.

Νωρίτερα, ήχησε νέο μήνυμα 112 για εκκένωση στους οικισμούς Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι και Συντερίνα προς Ανάβυσσο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Συντερίνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λαύριο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025



⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Μαλιαστέκα και #Αγίασμα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαλιαστέκα και #Αγίασμα απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025



⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δημολάκι της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025



Την ίδια στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν στο έργο κατάσβεσης 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά της Κερατέας Αττικής και επιχειρούν 190 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος. Για την… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025



Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Νωρίτερα, η υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, απέστειλε «112» για εκκένωση των περιοχών: Δροσιά και Χάρβαλο με κατεύθυνση προς Ανάβυσσο.

Διαβάστε επίσης