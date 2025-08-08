Μαίνεται η φωτιά στην Κερατέα: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Νέο μήνυμα 112
Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα
Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) σε ξέρα χόρτα και οικοπεδικούς χώρους σε περιοχή ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο, κοντά στο Μητροπήσι Σάκα.
Νωρίτερα, ήχησε νέο μήνυμα 112 για εκκένωση στους οικισμούς Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι και Συντερίνα προς Ανάβυσσο.
Την ίδια στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν στο έργο κατάσβεσης 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Όλυμπος.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.
Νωρίτερα, η υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, απέστειλε «112» για εκκένωση των περιοχών: Δροσιά και Χάρβαλο με κατεύθυνση προς Ανάβυσσο.