Εστίες φωτιάς σε Πρέβεζα και Άρτα - Τέθηκαν υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου για εστίες φωτιάς που ξέσπασαν τόσο στην Πρέβεζα όσο και στην Άρτα.
Οι πυρκαγιές ήταν μικρής έκτασης και έκαιγαν στο Μιχαλίτσι Πρέβεζας και στην Καλαμιά Άρτας.
Ενέργειες κατάσβεσης πραγματοποιούνται σε αγροτικές εκτάσεις στους Κωστακιούς Άρτας, με την παρούσα εικόνα να είναι βελτιωμένη.
