Φωτιά τώρα στην Αχαΐα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας.

Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.