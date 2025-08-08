Φωτιά τώρα στην Αχαΐα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά τώρα στην Αχαΐα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Συναγερμός σήμανε για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας.

Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

