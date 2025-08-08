Φωτιά τώρα στην Αχαΐα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας.
Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:35 ∙ WHAT THE FACT
Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί: Είναι τουρκική η λέξη μελτέμι;
14:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στην Αχαΐα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
14:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Λαγανά Ζακύνθου
14:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
14:23 ∙ LIFESTYLE