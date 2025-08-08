Φωτιά Κεφαλονιά: «Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο», λέει ο αντιπεριφερειάρχης

Στο σημείο παραμένει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Στην ΕΡΤ μίλησε το μεσημέρι της Παρασκευής ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, Σωτήρης Κουρής αναφορικά με την φωτιά που εκδηλώθηκε στο νησί.

Όπως ανέφερε ο κ. Κουρής η φωτιά είναι υπό έλεγχο. «Είναι υπό έλεγχο η φωτιά. Ξεκίνησε από το χωριό Καραβάδος και πήγε προς Δοριζάτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τώρα είναι ολα καλά, είναι υπό έλεγχο η φωτιά. Υπάρχουν πλέον μόνο ισχυρές ρτιπές ανέμων», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, η αλλαγή της φοράς του ανέμου συνέτεινε στο να περιοριστούν τα μέτωπα.

Τα εναέρια μέσα σε συνδυασμό με τις επίγειες δυνάμεις που ενίσχυσαν τους πυροσβέστες κατόρθωσαν να περιορίσουν τα μέτωπα, ωστόσο συνεχίζουν να επιχειρούν για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Νωρίτερα η φωτιά απείλησε κατοικημένη περιοχή λόγω και των ισχυρών ανέμων. Ακολούθησε μήνυμα από το «112» καλώντας όσους βρίσκονται σε Καραβάδο, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

