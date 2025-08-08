Κεφαλονιά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά - «Υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού», λέει ο δήμαρχος
Σημαντική είναι και η επιπλέον ενίσχυση από την ηπειρωτική Ελλάδα
Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Κεφαλονιά, όπου η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Καραβάδος παραμένει σε εξέλιξη.
Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σημαντικά ενισχυθεί και πλέον στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα, εθελοντές, ενώ στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Σημαντική είναι και η επιπλέον ενίσχυση από την ηπειρωτική Ελλάδα με 22 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από την Κυλλήνη για να ενισχύσουν τις προσπάθειες στο νησί.
Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού, καθώς οι εστίες είναι σε τρία διαφορετικά σημεία.
Η πυρκαγιά όπως φαίνεται από τον Αίνο:
Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι για λόγους ασφαλείας.