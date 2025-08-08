Κεφαλονιά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά - «Υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού», λέει ο δήμαρχος

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Κεφαλονιά, όπου η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Καραβάδος παραμένει σε εξέλιξη.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σημαντικά ενισχυθεί και πλέον στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα, εθελοντές, ενώ στην αεροπυρόσβεση συμμετέχουν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδος Κεφαλονιάς και επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπρόσθετα… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Σημαντική είναι και η επιπλέον ενίσχυση από την ηπειρωτική Ελλάδα με 22 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από την Κυλλήνη για να ενισχύσουν τις προσπάθειες στο νησί.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Αργοστολίου, Θεόφιλος Μιχαλάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού, καθώς οι εστίες είναι σε τρία διαφορετικά σημεία.

Η πυρκαγιά όπως φαίνεται από τον Αίνο:

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι για λόγους ασφαλείας.

