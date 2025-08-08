Φωτιά τώρα στο Λαγανά Ζακύνθου

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Λαγανά Ζακύνθου.

Στην περιοχή για τη φωτιά επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Επίσης στο σημείο βρίσκεται και η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

