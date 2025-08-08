Φωτιά τώρα στο Λαγανά Ζακύνθου
Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής στο σημείο
Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Λαγανά Ζακύνθου.
Στην περιοχή για τη φωτιά επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Επίσης στο σημείο βρίσκεται και η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
