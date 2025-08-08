Φωτιά τώρα στο Τογάνι Κερατέας – Καίει σε οικοπεδικούς χώρους, συνεχόμενα «112» για εκκενώσεις

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (08/08) σε ξέρα χόρτα και οικοπεδικούς χώρους σε περιοχή ανάμεσα σε Κερατέα και Λαύριο, κοντά στο Μητροπήσι Σάκα.

Η πυρκαγιά καίει σε τρία στρέμματα κοντά σε οικισμούς, ενώ, στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

01 04 Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση / FACEBOOK. 02 04 Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση / FACEBOOK. 03 04 Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση / FACEBOOK. 04 04 Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση / FACEBOOK.

Στο σημείο επιχειρούν 51 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα και 18 οχήματα.

Διαδοχικά μηνύματα του «112» για εκκένωση

Η υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το «112», απέστειλε μηνύματα για εκκένωση των περιοχών: Δροσιά και Χάρβαλο προς Ανάβυσσο.

Η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου έχει διακοπεί.