Φωτιά στην ΒΙ.ΠΕ Ασπροπύργου - Καίει στο ύψος των διοδίων της Αττικής Οδού

Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αυτή την φορά στον Ασπρόπυργο στην Βιομηχανική περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η φωτιά καίει στο ύψος των διοδίων της Αττικής οδού, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα.

