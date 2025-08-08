Φωτιά στην ΒΙ.ΠΕ Ασπροπύργου - Καίει στο ύψος των διοδίων της Αττικής Οδού
Νέα εστία φωτιάς ξέσπασε την Παρασκευή 8 Αυγούστου
Νέος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αυτή την φορά στον Ασπρόπυργο στην Βιομηχανική περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η φωτιά καίει στο ύψος των διοδίων της Αττικής οδού, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα.
