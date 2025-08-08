Καιρός: Στο «κόκκινο» οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες - «Ασταμάτητες» οι φωτιές αν ξεσπάσουν
Οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν έως και την Κυριακή, θέτοντας σε συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών
Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζουν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, εξαιτίας της σημαντικής ενίσχυσης των βοριάδων και θα διατηρηθούν έως και την Κυριακή, προκαλώντας φόβους για εκδήλωση πυρκαγιών, που δεν θα είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη θα φτάσουν τα 100 km/h.
Επισημαίνεται ότι λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σημαντικά στα ανατολικά τμήματα, με κύρια χαρακτηριστικά:
- Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία στα ανατολικά και νότια.
- Σημαντική αύξηση της δυσκολίας ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε περιοχές όπου δεν σημειώθηκαν βροχές τις τελευταίες ημέρες.