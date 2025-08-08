Καιρός: Στο «κόκκινο» οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες - «Ασταμάτητες» οι φωτιές αν ξεσπάσουν

Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζουν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, εξαιτίας της σημαντικής ενίσχυσης των βοριάδων και θα διατηρηθούν έως και την Κυριακή, προκαλώντας φόβους για εκδήλωση πυρκαγιών, που δεν θα είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη θα φτάσουν τα 100 km/h.

Επισημαίνεται ότι λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σημαντικά στα ανατολικά τμήματα, με κύρια χαρακτηριστικά: