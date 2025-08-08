Χαλκιδική: Ομπρέλα καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Κοντάρι ομπρέλας θαλάσσης καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης το μεσημέρι της Παρασκευής στην παραλία του Ποσειδίου, στη Χαλκιδική.

Το ατύχημα συνέβη στις 13:00 το μεσημέρι.

Την κοπέλα βοήθησε διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την νεαρή και την μετέφερε στο νοσοκομείο Πολυγύρου προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και να αφαιρεθεί το κοντάρι από το πόδι της.

«Περιστατικό διάτρησης ενσφήνωσης σε κάτω άκρο από ομπρέλα θαλάσσης συνέβη σε παραλία του Ποσειδίου το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα από Διασώστη του ΕΚΑΒ Κασσανδρείας ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας μαζί με το πλήρωμα του ασθενοφόρου το οποίο έφτασε άμεσα.

Έγινε ακινητοποίηση και επίδεση του μέλους για τον έλεγχο της αιμορραγίας χωρίς την αφαίρεση του ξένου σώματος όπως αναφέρουν τα πρωτόκολλα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου για την αφαίρεση του ξένου σώματος και την οριστική αποκατάσταση», αναφέρεται στην ομάδα Διασώστες EKAB Χαλκιδικής στο Facebook.

