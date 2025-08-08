Φωτιά τώρα στην Κεφαλονία: Εκκενώθηκε το μοναστήρι Αγίου Ανδρέα - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Συνεχίζεται με πυρετώδεις ρυθμούς η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε από το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος της Κεφαλονιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν και αυτή τη στιγμή στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Επιπρόσθετα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης εμοδε και 4 οχήματα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Καραβάδος Κεφαλονιάς και επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπρόσθετα… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες από το kefaloniapress.gr, στην περιοχή υπάρχουν αναζωπυρώσεις, ενώ νέες εστίες ξεσπούν σε άκαυτες περιοχές.

01 03 Πηγή: KefaloniaPress.gr 02 03 Πηγή: KefaloniaPress.gr 03 03 Πηγή: KefaloniaPress.gr

Παράλληλα, το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο και οδηγούν τις φλόγες συνεχώς σε νέες κατευθύνσεις.

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του Μοναστηρίου του Αγίου Ανδρέα, με τις Μοναχές να μετακινούνται προληπτικά σε ασφαλές σημείο από στελέχη της Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν επίσης έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τις πληγείσες περιοχές.

Μηνύματα του 112

Εν τω μεταξύ, το 112 ήχησε για εκκένωση τριών χωριών.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι», αναφέρει το μήνυμα του 112, επισημαίνοντας στους κατοίκους των τριών περιοχών να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Διαβάστε επίσης