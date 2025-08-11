Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

Εάν βρείτε φύλλο από φυτό ανάμεσα σε κλειστή πόρτα διαμερίσματος είναι τσεκάρισμα για διάρρηξη.

Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο των επιτήδειων, οι οποίοι έτσι τσεκάρουν αν λείπουν οι ιδιοκτήτες ειδικά τέτοιες μέρες που αδειάζουν οι πόλεις λόγω των διακοπών.

Κανένα σπίτι δεν μπορεί να είναι συνολικά απαραβίαστο στην απειλή των διαρρηκτών. Αλλά, ο προληπτικός προγραμματισμός και οι προφυλάξεις κοινής λογικής μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο.

Η ασφάλεια του σπιτιού δεν είναι κάτι που πρέπει να αφήνεται στην τύχη, και οι επαγγελματίες κλειδαράδες είναι οι κατάλληλοι ειδικοί για να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε την προστασία του.

Ακολουθούν μερικές βασικές συμβουλές ασφαλείας που προτείνουν οι κλειδαράδες σε νέους ιδιοκτήτες σπιτιών:

1. Αλλαγή των Κλειδαριών

Όταν μετακομίζετε σε ένα νέο σπίτι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να αλλάξετε τις κλειδαριές. Ακόμα και αν σας έχουν δώσει τα κλειδιά, δεν μπορείτε να είστε βέβαιοι ποιος άλλος μπορεί να έχει αντίγραφα (προηγούμενοι ιδιοκτήτες, εργολάβοι, μεσίτες). Επιλέγοντας νέες κλειδαριές, εξασφαλίζετε ότι μόνο εσείς και οι άνθρωποι που εμπιστεύεστε έχουν πρόσβαση στην κατοικία σας.

2. Εγκατάσταση Κλειδαριών Υψηλής Ασφαλείας

Εκτός από την απλή αλλαγή κλειδαριών, οι επαγγελματίες προτείνουν να επιλέξετε κλειδαριές ασφαλείας που παρέχουν επιπλέον προστασία. Οι κλειδαριές ασφαλείας είναι ανθεκτικές στις παραβιάσεις και δεν μπορούν εύκολα να παραβιαστούν με εργαλεία όπως κατσαβίδια ή μοχλούς. Κλειδαριές κυλίνδρων υψηλής τεχνολογίας ή ηλεκτρονικές κλειδαριές με κωδικούς πρόσβασης είναι επίσης μια καλή επιλογή.

3. Ενισχύστε την Ασφάλεια της Κύριας Εισόδου

Η κύρια είσοδος είναι συνήθως το πρώτο σημείο που στοχεύουν οι διαρρήκτες. Πέρα από την αλλαγή της κλειδαριάς, συνιστάται να ενισχύσετε την πόρτα με επιπλέον μέτρα ασφαλείας. Προσθέστε μεταλλικές πλάκες (strike plates) στις πόρτες για επιπλέον ανθεκτικότητα ή τοποθετήστε μπουλόνια ασφαλείας. Έτσι, θα αυξήσετε την αντοχή της πόρτας στις προσπάθειες παραβίασης.

4. Εγκαταστήστε Σύστημα Συναγερμού ή Κάμερες Παρακολούθησης

Τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για τους διαρρήκτες. Οι συναγερμοί που συνδέονται με την αστυνομία ή τις υπηρεσίες ασφαλείας αυξάνουν σημαντικά την προστασία. Οι κάμερες παρακολούθησης, ειδικά αν είναι ορατές, αποτελούν έναν ισχυρό παράγοντα αποτροπής για όσους σκέφτονται να εισβάλουν. Μερικές κάμερες διαθέτουν αισθητήρες κίνησης και ειδοποιούν απευθείας το κινητό σας αν ανιχνεύσουν κίνηση.

5. Εξετάστε τις Κλειδαριές Παραθύρων

Συχνά, οι κλειδαριές των παραθύρων αγνοούνται, αλλά αποτελούν σημαντικό σημείο εισόδου για τους διαρρήκτες. Οι κλειδαράδες προτείνουν να εξετάσετε όλες τις κλειδαριές παραθύρων και να εγκαταστήσετε ενισχυμένες ή ασφαλέστερες κλειδαριές, ειδικά αν τα παράθυρα είναι χαμηλά ή εύκολα προσβάσιμα.

6. Φροντίστε για τον Καλό Φωτισμό του Εξωτερικού Χώρου

Ο καλός φωτισμός γύρω από την κατοικία σας, ειδικά κοντά στις εισόδους, είναι απαραίτητος για την αποτροπή διαρρήξεων. Οι διαρρήκτες προτιμούν το σκοτάδι για να κρυφτούν. Εγκαταστήστε αισθητήρες κίνησης ή φώτα ασφαλείας που ενεργοποιούνται αυτόματα όταν ανιχνεύσουν κίνηση.

7. Προσέξτε την Αποθήκευση Εφεδρικών Κλειδιών

Αποφύγετε την κοινή πρακτική να κρύβετε τα εφεδρικά κλειδιά κάτω από το χαλάκι ή σε γλάστρες, καθώς αυτοί είναι τα πρώτα μέρη που κοιτάζουν οι διαρρήκτες. Αν χρειάζεστε ένα εφεδρικό κλειδί εκτός σπιτιού, προτιμήστε να το δώσετε σε κάποιον έμπιστο γείτονα ή χρησιμοποιήστε ένα κρυφό κουτί κλειδιών ασφαλείας με κωδικό.

8. Ενημερωθείτε για τις Έξυπνες Κλειδαριές

Οι έξυπνες κλειδαριές είναι πλέον δημοφιλείς καθώς επιτρέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση και τον έλεγχο από το κινητό σας τηλέφωνο. Μπορείτε να παρακολουθείτε ποιος εισέρχεται ή εξέρχεται από το σπίτι σας και να δίνετε άδειες πρόσβασης χωρίς την ανάγκη φυσικού κλειδιού. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ενοικιαζόμενα σπίτια ή όταν θέλετε να επιτρέψετε την είσοδο σε κάποιον, ενώ δεν είστε σπίτι.

9. Μην Αμελείτε τον Κήπο και τον Περίγυρο του Σπιτιού

Η ασφάλεια δεν αφορά μόνο το ίδιο το κτίριο, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. Φροντίστε ώστε οι θάμνοι και τα δέντρα γύρω από τα παράθυρα να μην είναι τόσο πυκνά που να παρέχουν κάλυψη για τους διαρρήκτες. Διατηρήστε τον κήπο σας φωτεινό και καθαρό, και αποφεύγετε να αφήνετε εργαλεία ή σκάλες έξω, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στο σπίτι.

10. Κάντε Έλεγχο Ασφαλείας από Κλειδαρά

Ένας επαγγελματίας κλειδαράς μπορεί να κάνει έναν ολοκληρωμένο έλεγχο ασφαλείας στην κατοικία σας. Θα εντοπίσει τα αδύναμα σημεία και θα προτείνει λύσεις, από την ενίσχυση κλειδαριών μέχρι την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Είναι ένας καλός τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε παραλείψει τίποτα.