Ηράκλειο: Απέδρασε ασθενής από ψυχιατρική κλίνικη - Ακινητοποίησε οδηγό και της πήρε το αυτοκίνητο

Ένας 35χρονος άνδρας απέδρασε από την ψυχιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ στο Ηράκλειο Κρήτης, ωστόσο δεν κατάφερε να απομακρυνθεί πολύ.

Άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Μεσαράς τον εντόπισαν να κινείται με κλεμμένο αυτοκίνητο σε δρόμο προς Μεσαρά και τον ακινητοποίησαν με ασφάλεια σύμφωνα με το patris.gr. Το περιστατικό, που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση τόσο στο νοσοκομείο όσο και στις αστυνομικές δυνάμεις, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης.

Ο 35χρονος, παρά το ότι είχε επιστρέψει στην ψυχιατρική κλινική, κατάφερε να σπάσει το τζάμι του δωματίου του, να πάρει τα κλειδιά και να βγει από το νοσοκομείο.

Έξω από το κτήριο, ακινητοποίησε ένα αυτοκίνητο, κατέβασε την οδηγό και διέφυγε με το όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση. Ωστόσο, αστυνομικοί που ενημερώθηκαν άμεσα, τον σταμάτησαν σε μπλόκο στη Μεσαρά και απέτρεψαν την περαιτέρω διαφυγή του.