Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή:Ακόμα νωρίτερα στη σύνταξη και με υψηλότερες αποδοχές!

Ελεύθερος Τύπος: Οδηγός για φθηνά στεγαστικά δάνεια

Η Καθημερινή: 17.500 αιτήσεις για σύνταξη το μήνα

Τα Νέα: Κουρεύονται οι φόροι

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:41LIFESTYLE

Λευτέρης Πετρούνιας: «15 Αυγούστου του 2016 η ζωή μου άλλαξε για πάντα»

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Το «έκαψαν» στο γνωστό πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν στον αέρα - Τρομακτικό βίντεο

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εξαφανίστηκε 13χρονη από τον σταθμό του τρένου

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καμπανάκι μετεωρολόγων: Έρχεται η καταστροφική Λα Νίνια - Τι θα αλλάξει στον καιρό

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Κανένα σχόλιο για τα αποτελέσματα της συνόδου Τραμπ - Πούτιν

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πωλείται το Honda NSX του Iron Man

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN για Τραμπ - Πούτιν: Καμία συμφωνία στην Αλάσκα, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος αποχώρησε

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν από 18 μέχρι 22 Αυγούστου

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Παραιτήθηκε ο εμπορικός απεσταλμένος της Βρετανίας μετά την επίσκεψή του στα Κατεχόμενα

07:09ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια η Αθήνα: Σιωπή από το Σύνταγμα ως τη Βασιλίσσης Σοφίας

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού το Σάββατο στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πάει για δεύτερο γκρουπ ο ΠΑΟΚ, στο τέταρτο ο Παναθηναϊκός

06:34WHAT THE FACT

Σπάνιο έντομο εντοπίστηκε στα νησιά Γκαλαπάγκος

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Διαθήκες: Έρχονται αλλαγές - Από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός «ψυχολόγος» ισχυρίστηκε ότι στην Αλάσκα δεν πήγε ο Πούτιν, αλλά ο σωσίας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN για Τραμπ - Πούτιν: Καμία συμφωνία στην Αλάσκα, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος αποχώρησε

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καμπανάκι μετεωρολόγων: Έρχεται η καταστροφική Λα Νίνια - Τι θα αλλάξει στον καιρό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στα άκρα ο οικογενειακός «πόλεμος» - Η επιστροφή του τραγουδιστή και η δικαστική οδός

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν στον αέρα - Τρομακτικό βίντεο

06:02ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: «Υπάρχει δρόμος…» – «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες στην Αλάσκα αλλά χωρίς συμφωνία για την Ουκρανία

06:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στο Αιγάλεω

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Κίνηση υψηλού συμβολισμού από Πούτιν – Επισκέφθηκε τους τάφους Σοβιετικών πιλότων

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός «ψυχολόγος» ισχυρίστηκε ότι στην Αλάσκα δεν πήγε ο Πούτιν, αλλά ο σωσίας του

05:52ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: «Δεν έχουμε συμφωνία για την Ουκρανία, αλλά έχουμε πιθανότητες να φτάσουμε»

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εξαφανίστηκε 13χρονη από τον σταθμό του τρένου

21:04LIFESTYLE

Έλενα Κώνστα: Αναγκάστηκε να διακόψει την εμφάνισή της μετά από λεκτική επίθεση σε μαγαζί της Ερέτριας

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Διαθήκες: Έρχονται αλλαγές - Από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Το «έκαψαν» στο γνωστό πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Γλώσσα του σώματος και χειρονομίες

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Παναγία στο Κοράνι: Γιατί οι μουσουλμάνοι τιμούν την Μητέρα του Χριστού

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ποιοι καλλιτέχνες τον στηρίζουν - Η διαμάχη με την αδερφή του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και το «είμαι ακμαίος» του τραγουδιστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ