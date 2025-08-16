Άδεια η Αθήνα: Σιωπή από το Σύνταγμα ως τη Βασιλίσσης Σοφίας
Η άδεια Αθήνα μετά τον Δεκαπενταύγουστο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Αθήνα ζει τις τελευταίες ημέρες σπάνιας ηρεμίας. Σήμερα, δεύτερη μέρα μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η εικόνα στους δρόμους θυμίζει περισσότερο επαρχιακή πόλη παρά πρωτεύουσα.
Οι κεντρικές λεωφόροι, που καθημερινά «πνίγονται» από την κίνηση, παραμένουν σχεδόν άδειες. Στην Πανεπιστημίου, η διέλευση οχημάτων γίνεται χωρίς μποτιλιάρισμα, ενώ ακόμη και στους κόμβους της Κηφισίας ή της Συγγρού, οι οδηγοί κινούνται χωρίς καθυστερήσεις. Ακόμα και το μετρό και τα λεωφορεία έχουν περιορισμένη κίνηση επιβατών.
Πολλά καταστήματα παραμένουν κλειστά, ενώ οι ανοιχτές καφετέριες λειτουργούν με χαλαρούς ρυθμούς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:41 ∙ LIFESTYLE
Λευτέρης Πετρούνιας: «15 Αυγούστου του 2016 η ζωή μου άλλαξε για πάντα»
07:54 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πωλείται το Honda NSX του Iron Man
07:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος
07:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Άδεια η Αθήνα: Σιωπή από το Σύνταγμα ως τη Βασιλίσσης Σοφίας
06:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού το Σάββατο στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League: Πάει για δεύτερο γκρουπ ο ΠΑΟΚ, στο τέταρτο ο Παναθηναϊκός
06:34 ∙ WHAT THE FACT
Σπάνιο έντομο εντοπίστηκε στα νησιά Γκαλαπάγκος
00:05 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Γλώσσα του σώματος και χειρονομίες
08:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ