Άδεια η Αθήνα: Σιωπή από το Σύνταγμα ως τη Βασιλίσσης Σοφίας

Η Αθήνα ζει τις τελευταίες ημέρες σπάνιας ηρεμίας. Σήμερα, δεύτερη μέρα μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η εικόνα στους δρόμους θυμίζει περισσότερο επαρχιακή πόλη παρά πρωτεύουσα.

Οι κεντρικές λεωφόροι, που καθημερινά «πνίγονται» από την κίνηση, παραμένουν σχεδόν άδειες. Στην Πανεπιστημίου, η διέλευση οχημάτων γίνεται χωρίς μποτιλιάρισμα, ενώ ακόμη και στους κόμβους της Κηφισίας ή της Συγγρού, οι οδηγοί κινούνται χωρίς καθυστερήσεις. Ακόμα και το μετρό και τα λεωφορεία έχουν περιορισμένη κίνηση επιβατών.

Πολλά καταστήματα παραμένουν κλειστά, ενώ οι ανοιχτές καφετέριες λειτουργούν με χαλαρούς ρυθμούς.