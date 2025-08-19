Μάστορας - Καληφώνη: Τα τρυφερά φιλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα - Φωτογραφίες
Δείτε το τρυφερό στιγμιότυπο που κοινοποίησε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές διακοπές για τον Χρήστο Μάστορα και την Γαρυφαλλιά Καληφώνη με το ερωτευμένο ζευγάρι να κάνει στάσεις σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων, όπως στη Μύκονο και στη Μήλο.
Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη το απόγευμα της Τρίτης 19 Αυγούστου δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα πολύ ιδιαίτερο και τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της.
Στη φωτογραφία φαίνεται το μοντέλο με τον τραγουδιστή να απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα και να μοιράζονται ένα φιλί.
Δείτε το στιγμιότυπο:
