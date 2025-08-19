Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πλαζ

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου στην Πάτρα καθώς ένας άνδρας ηλικίας 60 - 65 ετών περίπου εντοπίστηκε νεκρός στην πλαζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr η σορός του άνδρα δεν βρισκόταν εντός της θάλασσας χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.