Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πλαζ
Η σορός του άνδρα βρέθηκε εκτός της θάλασσας
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου στην Πάτρα καθώς ένας άνδρας ηλικίας 60 - 65 ετών περίπου εντοπίστηκε νεκρός στην πλαζ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr η σορός του άνδρα δεν βρισκόταν εντός της θάλασσας χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.
