Άρης Μουγκοπέτρος: Θα κυκλοφορήσει βιβλίο για τη ζωή του

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ανακοίνωσε μέσω των social media την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, στην οποία θα αποκαλύψει στους θαυμαστές του άγνωστες πλευρές της ζωής του και τις προσωπικές του δυσκολίες.

Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου αποκάλυψε το νέο επαγγελματικό του βήμα, γράφοντας: «Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στη ζωή μου… Η ζωή μου σε βιβλίο, όπως κανείς δεν την ξέρει… Έρχεται σύντομα».

https://www.instagram.com/p/DNkTlIIsvoF/

Στο βιβλίο αναμένεται να μιλήσει και για το σοβαρό ατύχημα που είχε το Πάσχα, όταν μια κροτίδα που κρατούσε εξερράγη, προκαλώντας τον τραυματισμό του: έχασε δύο δάχτυλα και υπέστη βλάβη στην όραση ενός ματιού.