Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στη Θεσπρωτία

Συναγερμός σήμανε έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Κάτω Αετός Σαγιάδας, στη Θεσπρωτία.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.