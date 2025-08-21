Γαύδος: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 65 μετανάστες
Σύμφωνα με τις λιμενικές Αρχές, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων
Με συντονισμό από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης 65 αλλοδαπών, 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφος της FRONTEX.
Σύμφωνα με τις λιμενικές Αρχές, μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων.
