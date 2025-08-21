Μέτσοβο: 54χρονος καταπλακώθηκε από δέντρο – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος
Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε με επιτυχία από πυροσβεστικές δυνάμεις
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη Χρυσοβίτσα Μετσόβου, όταν 54χρονος τραυματίστηκε καθώς καταπλακώθηκε από δέντρο.
Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε με επιτυχία από πυροσβεστικές δυνάμεις και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες από τη Διεύθυνση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων και την 5η ΕΜΑΚ, που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τραυματία με ασφάλεια.
