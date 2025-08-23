Νέα μέθοδος απάτης: Παρουσιάζονται ως influencers και εκβιάζουν επιχειρηματίες με αρνητικές κριτικές

Eπιτήδειοι που παρουσιάζονται ως influencers, εκβιάζουν επιχειρηματίες με «όπλο» τις κακές κριτικές. Μάλιστα, απειλούν τους ιδιοκτήτες πως αν δεν τους δώσουν χρήματα θα γράψουν αρνητικές κριτικές για το κατάστημα.

Μια ιδιοκτήτρια πεντάστερου ξενοδοχείου στη Μύκονο αποκάλυψε μιλώντας στον ΣΚΑΪ την περιπέτειά της με «ψυχρούς εκβιαστές», όπως τους χαρακτήρισε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ζευγάρι Γάλλων τουριστών εξέφρασε δυσαρέσκεια από την πρώτη ημέρα της διαμονής τους και την επόμενη εμφανίστηκε στη ρεσεψιόν απαιτώντας 2.000 ευρώ και δωρεάν ανέσεις (φαγητό, ποτά, σπα), απειλώντας ότι θα γράψουν κακές κριτικές στα social media αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά τους.

Όταν η ιδιοκτήτρια αρνήθηκε, οι δράστες πέρασαν στη δεύτερη φάση: ανέβηκαν στο δωμάτιο και ανήρτησαν δύο κακόβουλα, επώνυμα reviews, δυσφημώντας το ξενοδοχείο. Ζήτησαν ξανά χρήματα για να τα κατεβάσουν, με την ιδιοκτήτρια να μην ενδίδει και να ενημερώνει τις αρχές.

Το ζευγάρι συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα και καταδικάστηκε σε ποινή 3 ετών με 30 ημέρες πραγματική έκτιση.