Λαμία: Δύο προσαγωγές για εμπρησμό – Τους είδαν να αδειάζουν μπιτόνι με πετρέλαιο σε χωράφι

Σε μία μέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο «4» και η θερμοκρασία «άγγιζε» τους 40 βαθμούς Κελσίου, δύο νεαροί εθεάθησαν να αδειάζουν ένα μπιτόνι με πετρέλαιο σε βάτα, σε χωράφι στην ευρύτερη περιοχή των Βαρδατών – Κρικέλλου, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00 της Παρασκευής (22/08), όταν το θερμόμετρο είχε φτάσει τους 39,8 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι έπνεαν νοτιοδυτικοί (λίβας) με ριπές που έφταναν τα 40 χιλιόμετρα / ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του meteo.gr για την περιοχή της Λαμίας.

Τους δύο νεαρούς είδε κάτοικος της περιοχής, που έτυχε να περνά από το σημείο και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Πράγματι άρχισαν αναζητήσεις, γνωρίζοντας τον αριθμό του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Οι δύο νεαροί προσήχθησαν και λίγο αργότερα έγινε η μεταγωγή στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας, ώστε να αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Οι νεαροί φέρεται να κατέθεσαν ότι είχαν πρόθεση να ξεράνουν τα βάτα που είχαν βγει στο χωράφι τους καταβρέχοντάς τα με πετρέλαιο και όχι να βάλουν φωτιά.