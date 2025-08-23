Ο Δήμος Αθηναίων κλείνει το Άλσος Χωροφυλακής - Βρέθηκαν θαμμένα ζώα συντροφιάς
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα και μέχρι νεωτέρας
Στην απόφαση να κλείσει το Άλσος Χωροφυλακής οδηγήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η δημοτική Αρχή το βράδυ της Πέμπτης.
Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.
Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα (23/8) και μέχρι νεωτέρας.
