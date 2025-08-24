Δημογραφικός εφιάλτης: Σε 13 χρόνια μειωθήκαμε κατά μισό εκατομμύριο - Τα χειρότερα έρχονται

Ο πληθυσμός της Ελλάδας θα συνεχίσει να μειώνεται και τις επόμενες δεκαετίες

Με έναν δημογραφικό εφιάλτη βρίσκεται αντιμέτωπη η Ελλάδα. Μόλις, μέσα σε 13 χρόνια ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά μισό εκατομμύριο, ενώ το 23% είναι άνω των 65 ετών.

Είμαστε μισό εκατομμύριο λιγότεροι σε σχέση με το 2011, δηλαδή μειωθήκαμε κατά 500.000 μέσα 13 χρόνια.

Και οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες. Ο πληθυσμός της Ελλάδας θα συνεχίσει να μειώνεται και τις επόμενες δεκαετίες.

«Η Ελλάδα είναι μια γερασμένη χώρα. Σχεδόν το 23% των κατοίκων της είναι άνω των 65 ετών. Οι ηλικιωμένοι ξεπερνούν σχεδόν κατά 1 εκατομμύριο τα παιδιά έως 14 ετών», είπε ο Βύρων Κοτζαμάνης, από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών.

Στην περιφέρεια, σχολεία συγχωνεύονται ή κλείνουν ελλείψει μαθητών. Ανησυχητικά τα μηνύματα και στην Ήπειρο καθώς αποκαρδιωτική είναι η αναλογία γεννήσεων και θανάτων.

Μάλιστα παρατηρείται και προοδευτική αύξηση των ποσοστών ατεκνίας, τα οποία για τις γενεές γύρω από το 1980 αφορούν πλέον περίπου 1 στα 5 άτομα.

Όπως λένε τα νέα ζευγάρια, και όχι μόνο, απαιτούνται περισσότερα κίνητρα. Πολλές ώρες εργασίας και λίγα τα χρήματα.

Η αλλαγή πολιτικής, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι απαραίτητη και θα φέρει καρπούς μακροπρόθεσμα. Μέχρι τότε, η Ελλάδα θα γερνάει.

