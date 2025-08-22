Το δημογραφικό αδειάζει τα ελληνικά σχολεία - Ορατές οι επιπτώσεις και στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για μια κρίση που δεν απειλεί μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά το ίδιο το μέλλον της χώρας

Το δημογραφικό αδειάζει τα ελληνικά σχολεία - Ορατές οι επιπτώσεις και στη Θεσσαλονίκη
Το δημογραφικό αδειάζει τα ελληνικά σχολεία. Αρνητικό ρεκόρ 15ετίας καταγράφεται φέτος στους μαθητές της Α’ Δημοτικού. Ενδεικτικά στην Κεντρική Μακεδονία η μείωση αγγίζει το 12%.

Η υπογεννητικότητα δεν είναι απλώς αριθμοί, αλλά και ένα άδειο θρανίο στα σχολεία. Το δημογραφικό αδειάζει τις σχολικές τάξεις. Πρόκειται για μια κρίση που δεν απειλεί μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά το ίδιο το μέλλον της χώρας.

Εξ ορισμού η πρώτη δημοτικού αποτελεί τον δημογραφικό «καθρέφτη» της χώρας, αφού τα 71.181 παιδιά που θα μπουν για πρώτη φορά σε σχολική αίθουσα αποτελούν αρνητικό ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Όχι άδικα, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2010 τα λεγόμενα… πρωτάκια ήταν 120.000, με τη σχετική μεταβολή να αγγίζει το 41%.

Το ζήτημα είναι υπαρκτό σε όλη τη χώρα, με την Κεντρική Μακεδονία να μην αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα και τη μείωση των πρωτοεισακτέων μικρών μαθητών να κυμαίνεται από 10 έως 12%.

Οι άμεσες επιπτώσεις είναι ορατές και σε μεγάλους δήμους της Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα εντοπίζεται ακόμα και στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, παρά το γεγονός ότι ανήκει σ’ αυτούς με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση.

Σε μια προβολή στο… μέλλον, αναλογικά, το σχολικό έτος 2030-2031 οι μαθητές της πρώτης δημοτικού εκτιμάται ότι δεν θα ξεπερνούν τους 60.000.

Ήδη, σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο, αφού για παράδειγμα στην Ήπειρο, το κουδούνι δεν θα χτυπήσει φέτος σε 38 σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας τους λόγω έλλειψης μαθητών.

Η σχετική απόφαση πάρθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των τεσσάρων Νομών.

