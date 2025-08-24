Ξεκίνησε η επιστροφή των Αθηναίων: Μποτιλιάρισμα στους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο

Ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι εκδρομείς, που έφυγαν από την πόλη είτε για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, είτε για μία απόδραση και μερικές στιγμές ξεκούρασης, να παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής.

Η αυξημένη κίνηση ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι, με τις πρώτες καθυστερήσεις να εμφανίζονται στην Ολυμπία Οδό. Συγκεκριμένα, το τμήμα από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά όχι μεγάλης κλίμακας μέχρι στιγμής. Μποτιλιάρισμα υπάρχει και στα διόδια της Ελευσίνας.