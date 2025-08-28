Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία

Το πλήρωμα του πλοίου είδε τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Newsbomb

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το ναυάγιο είναι συνεχείς.

Τι αναφέρουν τα μέλη του πληρώματος

Τουρκικά Μέσα αναφέρουν πως το πλήρωμα του πλοίου που εμβόλισε το σκάφος του Χαλίτ Γιουκάι, είχε αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή τη σύγκρουση, αλλά δεν έκανε τίποτα για να βοηθήσει τον 43χρονο επιχειρηματία.

«Τι έγινε; Αυτό το πλοίο συγκρούεται με το γιοτ. Το σκίζει στα δύο. Κομμάτια του γιοτ πετιούνται στη θάλασσα. Όλο το πλήρωμα αντιλαμβάνεται την δόνηση. Όλοι τρέχουν και ψάχνουν να δουν τι συμβαίνει. Βλέπουν αυτά τα κομμάτια στην επιφάνεια της θάλασσας και μετά συνεχίζουν το δρόμο τους σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», λέει ο διευθυντής ειδήσεων της Hurriyet.

Στις καταθέσεις τους, τα μέλη του πληρώματος παραδέχονται πως, όχι μόνο είδαν τα συντρίμμια του σκάφους να επιπλέουν στη θάλασσα, αλλά πως τράβηξαν και βίντεο με το κινητό τους τηλέφωνο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, με εντολή του καπετάνιου, συνέχισαν κανονικά την πορεία τους εγκαταλείποντας τον 43χρονο επιχειρηματία, πατέρα δύο παιδιών, αβοήθητο στη θάλασσα.

«Είπαν ότι θα έκαναν μπάρμπεκιου γύρω στις 4:00 μ.μ. Το μπάρμπεκιου μας ήταν στην δεξιά πρύμνη. Άναψα φωτιά με κομμένα ξύλα. Ο σεφ έφερε τα υλικά. Είδα κομμάτια του σκάφους να επιπλέουν στη δεξιά πλευρά. Όλο το πλήρωμα ανέβηκε στο κατάστρωμα. Γύρω στις 5:20 μ.μ., αφού το πλοίο έκανε ελιγμό προς τα δεξιά, συνέχισε την πορεία του. Είδα ένα σωσίβιο στην επιφάνεια της θάλασσας αλλά δεν το ανέφερα πουθενά γιατί νόμιζα ότι ο καπετάνιος θα ειδοποιούσε», ανέφερε μέλος του πληρώματος.

«Ετοιμάζαμε το δείπνο. Καθώς κατέβαινα για να αφήσω τα ψημένα κοτόπουλα και να πάρω το ωμό κρέας, ακούστηκε μια δόνηση στο πλοίο. Όταν ανέβηκα, είδα κομμάτια να επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Έμοιαζαν με κομμάτια βάρκας. Βιντεοσκόπησα τα κομμάτια του σκάφους με το κινητό μου τηλέφωνο. Το πλοίο έκανε ελιγμούς γύρω από τα κομμάτια του σκάφους που επέπλεαν. Στη συνέχεια συνεχίσαμε την πορεία μας. Ο αρχιπλοίαρχος ήταν μαζί μου όσο βιντεοσκόπησα γι’ αυτό δεν το ανέφερα σε κανέναν άλλο», είπε ένα άλλο μέλος του πληρώματος.

O Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία και διεθνής πραγματογνώμονας, μίλησε στο Live News.

«Καταρχάς αυτό είναι ένα έγκλημα. Όταν το πλήρωμα καταγγέλλει ότι είδαν συντρίμμια στη θάλασσας, και πιθανόν να ήταν από μια πρόσκρουση την οποία ένιωσαν, αλλά δεν κατήγγειλαν, αυτό και από μόνο του συνιστά ένα έγκλημα ναυτικό ατύχημα. Τώρα, όσον αφορά τις πιθανές αιτίες, εγώ βλέπω μια, υπάρχει σίγουρα ανθρώπινο λάθος. Ο πλοίαρχος δεν βρισκόταν στη γέφυρα, από ότι κατάλαβα, βρισκόταν στο μπάρμπεκιου. Στη γέφυρα του πλοίου πιθανόν να υπήρξε μέλος του πληρώματος, δηλαδή ένας αξιωματικός ναυσιπλοΐας, μαζί με έναν ναύτη, οι οποίοι δεν είχαν τη σωστή επιτήρηση και τη σωστή επαγρύπνηση που αφορά σίγουρα το διεθνή κώδικα ασφαλούς διαχείρισης έτσι ώστε να βλέπουν μπροστά. Όταν νιώθεις τη σύγκρουση, σταματάς, πετάς μια βάρκα, ο άνθρωπος μπορεί να ήταν ζωντανός, μπορεί να ήταν τραυματισμένος, μπορεί να ήταν εγκλωβισμένος μέσα σε συντρίμμια τα οποία έκαναν ώρα να βουλιάξουν».

Θρήνος για τον χαμό του 43χρονου

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η Ελληνίδα σύζυγος του 43χρονου επιχειρηματία. Τη μοιραία εκείνη μέρα, εκείνη μαζί με τα δύο παιδιά τους βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές και περίμεναν τον 43χρονο να έρθει με το σκάφος για να πάνε οικογενειακώς στην Μύκονο.

«Η κόρη μου τον έπαιρνε τηλέφωνο. Όταν είδε ότι είχε σιγή ασυρμάτου από το τηλέφωνο του άντρα της ώρες που έπρεπε να είναι στο τηλέφωνο, δεν ήταν. Και αυτό διήρκησε ένα μερόνυχτο. Μετά πήρε το αεροπλάνο και πήγε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη», είπε ο πεθερός του 43χρονου.

Ακολούθησαν 19 εφιαλτικές μέρες μέχρι ο αγαπημένος της σύζυγος να βρεθεί νεκρός στη θάλασσα σε βάθος 68 μέτρων.

Τουρκικά μέσα αναφέρουν πως ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπημένο ζευγάρι. Έτρεχαν μαζί την οικογενειακή επιχείρηση με τα σκάφη αναψυχής και ανέβαζαν κοινές τους φωτογραφίες στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του, Ράνια εργαζόταν μια περίοδο ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στη Μαρίνα Φλοίσβου κι εκεί γνώρισε πριν από περίπου 11 χρόνια τον Χαλίτ Γιουκάι.

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Γνωρίστηκαν στην Ελλάδα, συγκατοίκησαν σχεδόν αμέσως ενώ μετά τον γάμο τους απέκτησαν και δύο παιδιά. Ζούσαν μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη και τα καλοκαίρια ταξίδευαν στην Ελλάδα για διακοπές».

Η σύζυγός του τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει το τμήμα Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας με τα σκάφη αναψυχής που ο ίδιος ίδρυσε πίσω στο 2011.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζονται με την όλη υπόθεση να παραμένει διαρκώς ψηλά στην επικαιρότητα της γειτονικής χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στην «παγίδα» των Jet Streams: Θα ζήσουμε χειμώνα σαν τον ιστορικό χιονιά του 1987;

19:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ριέκα: Συνοδεία Σαββίδη η αποστολή, βασικός ο Ντεσπόντοφ

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

19:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: Τρομερή Σάκκαρη στη Νέα Υόρκη - Επιβλητική πρόκριση στις «32»

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Το χρονοντούλαπο της πριγκίπισσας Νταϊάνα: Ένα ταξίδι στη δεκαετία του ’90

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: 9 fake news για το εργασιακό νομοσχέδιο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Στροβίλια: Το «στρατοδικείο» διέταξε αυτοψία και αναπαράσταση στην υπόθεση 5 Ελληνοκυπρίων

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Φορούσαμε ζώνη και η ζώνη σώζει ζωές»

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Last dance για Ιωαννίδη - Η ενδεκάδα του Ρουί Βιτόρια

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming η κλήρωση του Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

18:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αγνώριστος ο Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον εμπρηστή δημοτικό υπάλληλο της Παλλήνης - Έβαζε φωτιές στα δρομολόγιά του

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

18:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπόνι και Κλάιντ στη Λαμία: Ζευγάρι κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Τι λέει ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb - Βίντεο ντοκουμέντο

18:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Ντυνόταν αστυνομικός ο 24χρονος που συνελήφθη - Σχεδίαζε να ληστέψει επιχειρηματία

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

18:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπόνι και Κλάιντ στη Λαμία: Ζευγάρι κλέβει γυαλιά από κατάστημα οπτικών - Τι λέει ο ιδιοκτήτης στο Newsbomb - Βίντεο ντοκουμέντο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: «Δεν έγινε και καμιά δολοφονία, πώς κάνετε έτσι» - Τι αναφέρει η μητέρα του 5χρονου που κλειδώθηκε στο μπαλκόνι

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Boeing 737 στο Άκτιο έπειτα από φωτιά στον ένα κινητήρα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κομοτηνή - Μήνυμα του 112

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live streaming η κλήρωση του Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτονία εφήβου έπειτα από... κουβέντα με το ChatGPT: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξαν

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ακυρώνονται όλα τα πανηγύρια στην Ικαρία

19:10WHAT THE FACT

Αποκάλυψη βιβλικού μυστηρίου: Στο Ισραήλ εντοπίστηκε εργοστάσιο ηλικίας 5.500 ετών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Έφοδος για κλεμμένο αριστούργημα Ναζί καταλήγει σε έκπληξη - Ο πίνακας «Portrait of a Lady» και η ιστορία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ