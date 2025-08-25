Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε νεκρός στα 68 μέτρα στη θάλασσα ο Τούρκος επιχειρηματίας μετά από 19 μέρες

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για σύγκρουση του γιοτ με φορτηγό πλοίο

Δημήτρης Δρίζος

Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε νεκρός στα 68 μέτρα στη θάλασσα ο Τούρκος επιχειρηματίας μετά από 19 μέρες
Μετά από 19 ημέρες αγωνιώδους αναζήτησης, οι τουρκικές Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν τη σορό του γνωστού επιχειρηματία και σχεδιαστή γιοτ, Χαλίτ Γιουκάι, από βάθος 68 μέτρων στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Ο 43χρονος είχε χαθεί στις αρχές Αυγούστου, όταν το σκάφος του υπέστη σοβαρές ζημιές και βυθίστηκε μερικώς.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 23 Αυγούστου με τη βοήθεια σόναρ και τηλεχειριζόμενων υποβρύχιων οχημάτων. Ο Γιουκάι είχε αποπλεύσει στις 4 Αυγούστου από τη Γιάλοβα με το ιδιωτικό του γιοτ, ωστόσο οι συγγενείς του, που δεν κατάφεραν να έρθουν σε επαφή μαζί του, ειδοποίησαν την Ακτοφυλακή, η οποία ξεκίνησε έρευνες.

Μία ημέρα αργότερα, ανοιχτά του νησιού Μπαλικεσίρ, εντοπίστηκαν συντρίμμια που αποδείχθηκε ότι προέρχονταν από το σκάφος του. Παρ’ όλα αυτά, χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες εντατικών ερευνών για να βρεθεί το σώμα του επιχειρηματία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για σύγκρουση του γιοτ με φορτηγό πλοίο. Στοιχεία από τις έρευνες έδειξαν γρατσουνιές στην πλώρη, ενδείξεις που ενίσχυσαν αυτό το σενάριο. Ο καπετάνιος του πλοίου, με τα αρχικά C.T., αρχικά αφέθηκε ελεύθερος, αλλά στη συνέχεια συνελήφθη και προφυλακίστηκε. Στην απολογία του ισχυρίστηκε πως δεν αντιλήφθηκε τη σύγκρουση: «Δεν αναγνώρισα τα ξύλινα κομμάτια και συνέχισα την πορεία μου».

clipboard08-25-202501.jpg

Ο άνθρωπος πίσω από τα γιοτ

Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και από παιδί έδειχνε τη γοητεία του από τη θάλασσα και τα σκάφη. Σε ηλικία μόλις έξι ετών είχε σχεδιάσει το πρώτο του σκαρί σε ένα σχολικό τετράδιο – ένα παιδικό όνειρο που μετέτρεψε σε επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το 2011 ίδρυσε τη Mazu Yachts, εταιρεία που ξεχώρισε στην τουρκική και διεθνή αγορά για την ποιότητα και την καινοτομία των μοντέλων της. Ο ίδιος δεν ήταν απλώς σχεδιαστής∙ λάτρευε να βρίσκεται στο τιμόνι των γιοτ του, συνδυάζοντας την τεχνική γνώση με το πάθος της θάλασσας.

Πελάτες της Mazu Yachts υπήρξαν σημαντικές προσωπικότητες, με τον Γιουκάι να θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον χώρο της ναυτιλίας στην Τουρκία. Ήταν παντρεμένος με την Ελληνίδα Ράνια Στύπα, η οποία είχε αναλάβει τη διεύθυνση Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας του.

Η πορεία του στον χώρο των Yachts

Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε το 1982 και είναι γνωστός ως ιδρυτής της εταιρείας Mazu Yachts, που ειδικεύεται στην κατασκευή πολυτελών σκαφών.

Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος σε ναυπηγεία, μέχρι που το 2011 ίδρυσε τη δική του επιχείρηση. Η Mazu Yachts έχει ξεχωρίσει για την πρωτοποριακή της προσέγγιση στον σχεδιασμό και την τεχνολογία.

